Alunos de piano apresentam composições barrocas em recital em São Francisco do Sul

31/05/2011 | 11h21

O Projeto Música no Museu do Mar realiza mais uma edição do Recital de Piano Comentado no auditório do museu, localizado no Centro Histórico de São Francisco do Sul.



Os alunos que participam da iniciativa se apresentam e, em troca, ajudam a ilustrar de forma didática para a comunidade o universo musical, seus períodos e estilos. O recital conta com quatro módulos. O primeiro inicia nesta terça-feira com composições barrocas.



A devolutiva do projeto à comunidade será feita em três horários. De manhã e à tarde, alunos de escolas da rede pública da cidade terão contato com as execuções orientadas pelo pianista André Olympio de Oliveira e pelo professor de violino Ricardo Luiz Vieira. À noite, o evento é aberto a todos.



Os recitais iniciaram em 2009 e ajudam, por meio de encenações teatrais, a contextualizar de forma objetiva as características de cada momento da música mundial e brasileira. Depois do período barroco, o projeto irá elucidar o período clássico, seguido do romântico e da música brasileira em diferentes tempos.



Para Oliveira, que pela segunda edição comanda o recital, o objetivo não é passar tanta informação, só pincelar o que é praticamente obrigatório saber sobre os tópicos previstos.



— A proposta é fazer com que os alunos comecem a se apresentar junto ao público e ajudar a desenvolver a história da música e dos compositores —, afirma.



No barroco, o destaque fica para os compositores Cláudio Monteverdi, Arcangelo Corelli, Georg Philipp Telemann, Giovanni B. Pergolessi, Antônio Vivaldi, Johann Sebastian Bach e Georg Friedrich Haendel, considerados ícones do período.



A apresentação das atrações do dia será feita pelo pianista Oliveira, com a participação da atriz convidada Janaina da Silva Celestino. Em solos e duetos, as turmas vão protagonizar uma hora e meia de recital, às 9h30, 14h30 e 19h30. O projeto Música no Museu do Mar oferece aulas de piano, violino e violão para alunos de diferentes faixa etárias.



SERVIÇO

O QUÊ: Recital de Piano Comentado.

QUANDO: nesta terça, às 9h30, às 14h30 e às 19h30.

ONDE: auditório do Museu Nacional do Mar, rua Manoel Lourenço de Andrade, s/nº, em São Francisco do Sul.

QUANTO: gratuito.