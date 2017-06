Atacante Rhayner aprova rotina de treinamentos do Figueirense

31/05/2011 | 20h06

Depois de acompanhar um treinamento físico dos jogadores do Figueirense na Praia Mole, na manhã desta terça-feira, o técnico Jorginho ressaltou que os exercícios na areia ajudam muito no condicionamento dos jogadores:



— É importante para o grupo esse tipo de trabalho, pois além de adquirirem mais resistência, eles mudam um pouco a rotina — explicou.



O atacante Rhayner, que veio recentemente do futebol paulista, aprovou a ideia.



— É sempre bom poder conhecer lugares novos, e claro, sair um pouco do CFT — ressaltou.



No período da tarde, Jorginho comandou um treino técnico e um rachão no CFT do Cambirela, em Palhoça. Rhayner aproveitou para avaliar a sua estreia com a camisa alvinegra, contra o São Paulo, na segunda rodada da Série A do Brasileiro.



— Eu entrei com o propósito de dar mais velocidade ao ataque, que foi o pedido do Jorginho. E acredito que fiz bem o meu papel, também voltei um pouco para ajudar na marcação. Avalio como boa a minha estreia, apesar da derrota — declarou.



O zagueiro Edson Silva disse que até o momento nenhum time surpreendeu na competição.



— Acho que está tudo dentro do normal. Nós temos toda a capacidade de jogar a Série A tranquilamente e de almejar coisas boas. Não temos que ficar falando de rebaixamento. O jogador tem que pensar em brigar por uma Sul-Americana, Libertadores e título. E estamos bem focados quanto a isso — concluiu.