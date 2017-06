Australiano Yadin Nicol foi o destaque no primeiro dia do SuperSurf em Imbituba

31/05/2011 | 18h25

O cenário foi perfeito para a abertura do SuperSurf Internacional Prime na terça-feira em Imbituba. Ótimas ondas de 4-6 pés e séries maiores, com longas esquerdas atravessando a Praia da Vila. O destaque do primeiro dia foi o australiano Yadin Nicol, que conseguiu a primeira nota 10 do campeonato Semifinalista da etapa encerrada na segunda-feira em Saquarema, ele é o 33º colocado na briga por vagas no grupo dos 32 do ranking que define a elite do ASP Tour. O australiano totalizou 18 pontos na penúltima bateria do dia, superando todos os recordes do campeonato.



O potiguar Jadson André passou por seus adversários logo nas duas primeiras ondas que surfou na Praia da Vila, depois do título conquistado em 2010 em Imbituba. Com as notas 8,17 e 7,67 em duas esquerdas ganhou de dois surfistas da Austrália, Adam Robertson e Heath Joske, além do paulista Odirlei Coutinho, campeão do primeiro SuperSurf Internacional do ano em Xangri-Lá (RS).



A grande surpresa da terça-feira foi o jovem surfista João Paulo Abreu, que entrou no evento como convidado da Associação de Surf de Imbituba (SC). Com apenas 17 anos de idade, ele despachou um dos tops do ASP World Tour, o cearense Heitor Alves, além do espanhol Hodei Collazo, para passar junto com Bernardo Pigmeu.



A primeira chamada para a bateria desta quarta-feira será às 7h30min.