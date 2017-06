31/05/2011 | 16h42

A banda inglesa Coldplay anunciou o lançamento de um novo single na próxima sexta-feira, intitulado "Every Teardrop Is A Waterfall".



Em seu site, o grupo declarou: "Estamos prestes a tocar em diversos festivais de verão, então é uma boa hora para lançar uma música nova" (tradução livre).



A nova canção estará disponível digitalmente nesta sexta-feira e poderá ser ouvida no site da banda.



O último CD do grupo, "Viva la Vida or Death and All His Friends", foi lançado em 2008.