Caso Goetten: político sai do luxo para uma cela comum

31/05/2011 | 23h53

A vida do ex-deputado Nelson Goetten na Unidade Prisional Avançada (UPA) será bem diferente do glamour que ele conheceu na política. A prisão, localizada no Bairro Morretes, em Itapema, é circundada por casas simples e gente humilde. No lado de dentro, nada de luxo: as celas são equipadas com camas de cimento, vasos sanitários, chuveiros e uma TV de 14 polegadas.Detentos que têm curso superior ficam em celas separadas. Goetten, entretanto, não possui diploma de terceiro grau. Embora até a tarde de ontem não tivesse sido comunicado da chegada do ex-deputado à unidade, o diretor Marco Caldeira disse que normalmente os presos suspeitos de estupro e violência doméstica são mantidos em uma cela que recebe o nome de seguro. A intenção é protegê-los dos demais presos.A UPA tem capacidade para 72 presos, mas abriga 104. Cada um deles tem direito a três refeições diárias: café da manhã, almoço e jantar, preparados pelos detentos. O cardápio é composto principalmente de arroz com feijão e carne. Quem tem condições financeiras pode receber reforço alimentar da família. É permitida a entrada de dois pães fatiados, cinco pacotes de suco artificial, cinco maçãs e 500 gramas de leite em pó por semana.Os detentos passam por revistas na entrada e saída das celas e, embora não tenham uniforme cedido pelo Estado, são obrigados a vestir roupas brancas. Eles podem manter nas celas apenas duas mudas de roupas, que só são substituídas caso estraguem.Acostumado à imponência do condomínio Splendour of the Sea, Goetten não terá mais direito à vista do mar. Na UPA, os banhos de sol acontecem durante duas horas por dia, em um pátio cercado por altos muros de concreto.O condomínio fechado Splendour Of The Sea, na Avenida Nereu Ramos — a principal de Itapema —, está em silêncio. O apartamento 501 do bloco D, avaliado em R$ 1 milhão, é suspeito de servir de cenário para o ex-deputado federal Nelson Goetten de Lima aliciar adolescentes. Ontem, moradores e funcionários se esquivavam de comentar a prisão preventiva do político. O conjunto de seis prédios, com dois apartamentos por andar, e seis mil metros quadrados só de área de lazer ainda não está todo vendido. Os vizinhos se dividem entre moradores e veranistas, que pouco se encontram fora de temporada. Goetten foi visto pela última vez por ali há 30 dias.O ex-deputado federal, natural de Taió, no Alto Vale do Itajaí, era visto com pouca frequência no maior condomínio de luxo de Itapema. Às vezes, ficava até dois meses sem aparecer. O apartamento usado por ele, garantem vizinhos e funcionários que temem se identificar, pertence a outra pessoa. Os investigadores da Deic já identificaram o proprietário legal do imóvel e sabem que ele emprestava o apartamento para o ex-deputado. O trabalho agora é esclarecer se isso era feito com intuito criminoso.Quando era visto, estava dentro do carro, entrando ou saindo do condomínio. Ninguém sabe dizer quem eram as companhias do político Goetten no apartamento à beira-mar.