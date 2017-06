Catarinense é convocada para Copa do Mundo de Maratonas Aquáticas

31/05/2011 | 12h05

A catarinense Djenyfer Arnold foi convocada para a 3ª etapa da Copa do Mundo de Maratonas Aquáticas 2011. Organizado pelo FINA (Federação Internacional de Natação), o evento acontece no dia 18 de junho, na cidade de Setubal, em Portugal.



Arnold ficou surpresa com a sua convocação:



— Eu recebi um telefonema da CBDA (Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos) dizendo que eu estava convocada para participar. Fiquei muito contente com a convocação, mas eu realmente não estava esperando por isso — revelou.



O técnico Marcus Vinícius Braga Torres explica um pouco da competição em que Arnold vai participar.



— São 10 km nado livre, o nado crawl. Normalmente é percorrido em mares ou lagos, depende da região e das condições climáticas. O circuito pode ser oval ou triangular. Nele são colocadas bóias sinalizadoras. O atleta também tem um regulamento a seguir — falou o técnico.