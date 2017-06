Cerca de cinco toneladas de tainhas são capturadas em alto mar, em Florianópolis

31/05/2011 | 12h51 Atualizada em

Pescadores catarinenses capturaram aproximadamente cinco toneladas e meia de peixes em alto mar na manhã desta terça-feira. A pesca ocorreu na praia da Joaquina, no Leste da Ilha de Santa Catarina.— Os peixes que estavam no litoral do Rio Grande do Sul já começam a vir para o Sul do Estado; agora estão nas proximidades de Garopaba — explica o presidente da Federação dos Pescadores de Santa Catarina, Ivo da Silva.Até agora, 18 toneladas de tainhas já foram pescadas durante a temporada deste ano. A expectativa da federação é de que sejam capturadas mil toneladas de peixes até o fim da temporada, que segue até o dia 30 de julho.No ano passado, os pescadores capturaram 770 toneladas de tainha no Litoral catarinense.