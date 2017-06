Falha na distribuição de água causou intoxicação de funcionários em Jaraguá do Sul

31/05/2011 | 17h32

A indústria WEG, de Jaraguá do Sul, afirmou nesta terça-feira queSegundo a nota oficial divulgada pela empresa, uma falha na distribuição de água potável em prédios do parque fabril 2, que fica na avenida Waldemar Grubba, ocasionou a intoxicação nos funcionários. Todos os trabalhadores que teriam sido contaminados trabalhavam neste setor da empresa.De acordo ainda com a nota oficial, a falha na distribuição já foi corrigida, e todas as medidas necessárias para evitar o problema estão sendo tomadas, como a limpeza das caixas d'água do parque fabril 2 e a troca dos filtros.Os funcionários foram proibidos de usar os bebedouros e estão recebendo água mineral. O chefe de Comunicação Institucional do Grupo WEG, Caio Mandolesi, informou, ainda, que foram coletadas amostras de água de diferentes pontos do parque fabril que foram enviadas para análise e exames de cultura.Com isso, a hipótese de contaminação pela comida foi totalmente descartada pela empresa.— Já foram feitos exames e não foi encontrado nenhum problema. Além disso, foi aplicado um questionário aos trabalhadores intoxicados e o ponto comum entre eles é que todos ingeriram a água — explicou o chefe de Comunicação.A falha já foi corrigida e até que todas as caixas de água sejam examinadas, higienizadas e recebam filtros novos, a empresa continuará fornecendo água mineral a todos os colaboradores da extensão do parque fabril 2.A empresa aguarda agora os resultados dos novos exames laboratoriais para garantir a efetividade das ações corretivas tomadas. O relatório realizado pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul (Samae) já foi entregue à WEG, e segundo o assessor de imprensa da autarquia, Vinicius Schweighofer, foi constatado que a água fornecida à empresa não apresentava problemas.— Se fosse alguma contaminação na água do Samae, mais moradores teriam apresentado problemas, e não somente funcionários da Weg — declarou o assessor.O responsável pela Vigilância Sanitária de Jaraguá do Sul, Walter Clavera, informou que as análises das amostras ainda não estão prontas.— O resultado deve levar pelo menos um mês — afirmou.Clavera ainda comentou que, na tarde desta terça-feira, o movimento no ambulatório da empresa e no pronto-socorro do Hospital e Maternidade Jaraguá - para onde os funcionários estavam sendo encaminhados - diminuiu consideravelmente.— Não foi registrado nenhum caso de intoxicação mais grave e ninguém foi internado — lembra o responsável pela Vigilância.O presidente do Sindicatos dos Trabalhadores Metalúrgicos de Jaraguá do Sul, Vilmar Garcia, foi procurado para comentar o assunto, mas afirmou que só irá se manifestar sobre a situação nesta quarta-feira.Um funcionário que preferiu não se identificar denunciou que a WEG estaria cobrando pelos medicamentos aplicados no ambulatório da empresa aos funcionários que foram intoxicados.Mas o chefe de Comunicação Institucional do Grupo WEG, Caio Mandolesi, desmentiu a informação. Segundo ele, cobrar por medicamentos no ambulatório da empresa é um procedimento comum, e o valor é descontado na folha salarial. Porém, neste caso de intoxicação, como muitos funcionários apresentaram os sintomas, nenhuma cobrança será feita.