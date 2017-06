31/05/2011 | 22h06

Pescadores da Lagoinha capturam uma tonelada e meia de tainhas, no Leste de Florianópolis

Lanço de cerca de 700 peixes foi o primeiro do ano no local

Lanco de 700 tainhas na Lagoinha foi capturado na tarde desta quarta-feira Foto: Berenice Beltrame / Leitor Repórter

Aproximadamente uma tonelada e meia de tainhas foi capturada na tarde desta quarta-feira por pescadores da Lagoinha, no Norte de Florianópolis.



Este foi o primeiro lanço do ano no local. De acordo com o pescador, Valdir Jarbas, o cardume avistado na Lagoinha tinha cerca de 10 mil peixes, mas houve um erro no lance da rede e apenas 700 foram capturados. A pesca começou por volta das 16h30min e terminou às 18h30min.



A expectativa dos pescadores é de conseguir pescar o restante dos peixes nesta quarta-feira.