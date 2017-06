Primeira fase do vestibular de inverno da Udesc será neste domingo em oito cidades

31/05/2011 | 18h03

A primeira fase do vestibular vocacionado de inverno da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) será no próximo domingo. A prova começa às 9h e segue até 12h30min durante a manhã. À tarde o horário é das 15h às 18h30. É recomendável que os candidatos cheguem meia hora antes dos testes.



Nesta primeira fase os 7.445 vestibulandos responderão a perguntas de conhecimentos gerais do Ensino Médio, comuns para todos os cursos. São 1.320 vagas distribuídas em 32 cursos.



Os candidatos devem levar o documento de identidade e caneta esferográfica — fabricada em material transparente — com tinta na cor azul ou preta.



As provas serão aplicadas em oito cidades: Florianópolis, Balneário Camboriú, Joinville, Chapecó, Lages, Ibirama, Laguna e São Bento do Sul.

Para consultar os locais das provas, os candidatos devem acessar o site da Udesc. Para o acesso é necessário o CPF e a data de nascimento.



Gabarito



As provas e os gabaritos da primeira fase serão divulgados às 19h30min de domingo no site da universidade.



A segunda fase do vestibular ocorre no dia 3 de julho e também será em duas etapas: das 9h às 12h30min e das 15h às 18h30min, com prova de redação e conhecimento específico.