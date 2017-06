Quer entender as mulheres e turbinar a relação?

31/05/2011 | 08h30

Se você é homem, essa notícia é para você. Se for mulher, repasse-a para o namorado ou marido. Quem sabe o relacionamento do casal dê uma turbinada depois disso?

A psicóloga Telma Lenzi irá administrar, no próximo sábado, dia 4 de junho, o workshop Conhecendo as Mulheres em Três Lições, dedicado ao público masculino. Ela promete desvendar e explicar aos homens como pensa e age a mulher moderna.

Nos últimos dez anos, a psicóloga dedicou-se a workshops especificamente para as mulheres, sobre o desejo feminino, onde eram trabalhadas questões de desbloqueios do prazer sexuais e relacionais com os homens. Desta vez, ela inverte o foco e inicia o trabalho com os homens.

— Muitos pacientes homens comentam que não compreendem as diferenças entre o que é dito e feito pelas mulheres. Eles não conseguem entender que a mulher é mais emocional e funciona diferente deles, explica Telma.

Com 29 anos de prática clínica como psicoterapeuta de casais, acompanhando muitas dores, desencontros, queixas, discussões e divórcios motivados por falta de conhecimento mútuo e comunicação, a especialista pesquisou as dificuldades principais dos homens em relação ao sexo feminino e, resolveu repassar este estudo em forma de workshop para ajudar o homem de hoje a entender a mulher do século 21.

O workshop será realizado na Clínica e Escola Movimento, bairro Agronômica, em Florianópolis. Informações e inscrições pelo fone (48) 3223-3598 ou pelo e-mail secretaria@sistemica.com.br.