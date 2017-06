Santa Catarina registra mais uma manhã de temperaturas negativas nesta terça-feira

31/05/2011 | 07h56

Urupema e São Joaquim seguem amanhecendo com temperaturas negativas. Nesta terça-feira, Urupema amanheceu com -2ºC, enquanto em São Joaquim, os termômetros registraram -1ºC no início desta manhã. Em Lages, a temperatura foi de 2ºC.



Esta condição deve se manter pelo menos até quinta-feira, quando as temperaturas aumentam um pouco. Nesta terça-feira, o que muda é o aumento de nebulosidade entre a Serra e o Planalto Norte. A massa de ar frio e seco, porém, segue atuando no Estado.



Confira a previsão para os próximos dias



As temperaturas sobem um pouco ao longo do dia, chegando a 24ºC na Grande Florianópolis e a 23ºC no Litoral Norte. No Meio Oeste a máxima deve ficar em torno dos 16ºC e dos 15ºC no Planalto Sul.



