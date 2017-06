Servidores da regional da Celesc da Grande Florianópolis fazem paralisação

31/05/2011 | 08h50

Servidores da Celesc da Grande Florianópolis deram início, na manhã desta terça-feira, a uma paralisação que deve durar 24 horas. Eles reclamam da falta de qualidade no atendimento e a precariedade no material de trabalho, devido à falta de gerenciamento da regional.



A paralisação começou às 6h e inclui os funcionários dos 16 municípios atendidos pela regional da Grande Florianópolis. De acordo com o coordenador do Sindicato dos Eletricitários de Florianópolis e Região (Sinergia), Mário Jorge Maia, a paralisação não compromete a distribuição de energia e os atendimentos de emergência serão mantidos.



Ainda de acordo com Maia, haverá uma reunião na tarde desta terça-feira na sede do Sinergia, em Florianópolis, para definir o que será feito após a paralisação.