Banda Ploc 80 anima nostálgicos em mais uma festa temática em Joinville

01/06/2011 | 08h36

Quem pulou com pogobol, jogou Atari, assistiu apresentações do Barão Vermelho com Cazuza no Chacrinha e queria ser paquita ou um dos aventureiros do "Armação Ilimitada", pode esperar uma diversão nostálgica garantida na Festa Geração Play 80 Symbols, na próxima sexta-feira. E quem não sabe o que era viver nesta época, também.



Afinal, se a década deixou saudades, ela também contaminou as outras gerações que agora curtem as mesmas músicas e os mesmos ídolos. Na próxima edição da festa que celebra os anos 80, a banda com mais experiência nos covers de bandas oitentistas animará a noite: a Ploc 80, que surgiu especialmente para as festas temáticas cariocas no Circo Voador que promoveram o estilo pelo Brasil.



Especialista em anos 80 desde que produziu a primeira festa Ploc, o jornalista Luciano Vianna não esperava que estas festas seriam tão aprovadas pelo grande público.



— Era para ser só uma festinha às quintas durante o verão de 2004. Começou em 7 de janeiro e terminaria logo depois do Carnaval, mas deu tão certo que passamos para os fins de semana —, conta ele.



A banda surgiu alguns anos depois devido à necessidade da Festa Ploc 80 ter um grupo fixo para viajar pelo Estado - artistas como Simony e Jairzinho (ex-Balão Mágico), Dr. Silvana e Patricia Marx & Luciano Nassyn (ex-Trem da Alegria) costumavam animar a festa na capital carioca.



O músico Fábio Ventura entrou na banda sem saber que o sucesso o faria permanecer por tanto tempo à frente da Ploc 80. Ele já tinha uma banda de cover oitentista, mas precisou aprender de clássicos "bregas" de Rosana e Wando, além dos hits infantis da época.



— Foram dez anos de uma produção muito vasta. O show passeia indistintamente pelos três lados da década —, afirma Fábio.



Quer dizer, o repertório começa com o lado sério (com as bandas de pop rock como Ultraje a Rigor, Kid Abelha e Paralamas do Sucesso), passa pelo lado "trash" (com Sidney Magal e Gretchen) e termina com o lado infantil - Luciano afirma que o momento que o público mais delira é no medley do Trem da Alegria.



— A hora das músicas infantis é quando o público se entrega de verdade pro show —, completa Fábio.



A Ploc 80 tem ainda outra forma de fazer os convidados se envolverem na atmosfera oitentista: eles tocam fantasiados, geralmente de ícones da época, como a turma do Chaves, integrantes do Kiss ou portando a espada do He-Man. No ano passado, depois de tocar em uma festa temática do programa global "Big Brother Brasil 10", os integrantes ganharam fama e fizeram mais de 90 shows pelo Brasil até o fim de 2010.



Para deixar a banda Ploc 80 mais próxima do público, a V12 passará por mudanças temporárias: um novo palco foi construído na lateral da casa de shows, no local onde fica a entrada. Ele ficará de frente para o mezanino, para melhorar a visibilidade de quem curte a festa no espaço open bar. Já o espaço onde ficava o palco foi transformado em três camarotes para 50 privilegiados.



Dessa forma, o espaço para dançar os clássicos do pop e do rock dos anos 80 está garantido. Além da Ploc 80, o sempre presente VJ Ricardinho anima a festa com a transmissão clipes das bandas da década festejada.



SERVIÇO

O QUÊ: Festa Geração Play 80 Symbols.

QUANDO: 3 de junho, às 22 horas.

ONDE: V12 Lounge de Eventos, na rua Visconde de Taunay, em Joinville.

QUANTO: os ingressos já estão no 2º lote, a R$ 60 (inteira), R$ 50 (com bônus) e 35% de desconto para titular e acompanhante do Clube do Assinante RBS e assinantes da NET). Não há mais camarotes à venda e restam poucas mesas para reservar.

ONDE COMPRAR: Os ingressos podem ser comprados na V12, de segunda a sábado das 13 às 19 horas e pelo www.ticketcenter.com.br (no site é cobrado uma taxa de conveniência de 20%).

INFORMAÇÕES: sobre valores ou reservas de mesas 9114-3434.

CENSURA: 18 anos.