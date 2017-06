Caixeiros de Joinville são presos em Jaraguá do Sul

01/06/2011 | 15h17

Dois homens suspeitos de arrombar um caixa eletrônico da Caixa Econômica Federal, situado dentro do prédio da Prefeitura de Jaraguá do Sul, foram presos na terça-feira à noite. A dupla é de Joinville.



A ação aconteceu perto das 22h45 horas. Duas servidoras municipais, que não quiseram se identificar, estranharam uma densa fumaça que vinha do corredor do prédio, e foram ver o que estava acontecendo.



Foi nesse momento que viram os ladrões usando um maçarico para tentar abrir um caixa eletrônico que fica no corredor. Elas chamaram a Polícia Militar.



Ao perceberem a chegada da viatura, os ladrões tentaram escapar num carro Polo, com placas de Joinville. Os policiais conseguiram interceptar o veículo na rua Walter Marquardt.



Foram presos em flagrante Deivety Carvalho, de 27 anos, e José Orlei de Oliveira, 33.



Eles foram levados à Delegacia de Polícia e na tarde desta quarta encaminhados ao Presídio Regional de Jaraguá do Sul.



No porta-malas do carro foram encontrados dois botijões de gás para abastecer os maçaricos, além de máscaras e luvas.



O delegado Marco Aurélio Marcucci disse que tem a suspeita de um terceiro integrante do grupo na tentativa de furto do caixa eletrônico. Ele não foi localizado pela polícia.