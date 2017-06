Conheça os personagens da Tomada de Laguna pelo Twitter

01/06/2011 | 23h40

Às margens do Rio Camaquã, no Rio Grande do Sul, Giuseppe Garibaldi comanda a construção de duas barcas. A chegada a Laguna, em Santa Catarina, é decisiva para o futuro da revolução, mas o Império bloqueou com navios todas as saídas para o mar, na tentativa de sufocar o movimento. O líder Bento Gonçalves dá sinais de desânimo. Mas Garibaldi insiste na expedição. E posta no Twitter, em mensagem a @bntgoncalves:



— Não existe dificuldade. Mande-me carpinteiros e madeira e colocarei roda nas lanchas e chegaremos a Tramandaí, se Deus quiser.



Em uma iniciativa pioneira no Brasil, o Diário Catarinense vai recontar exclusivamente pelas redes sociais, a partir desta quinta, um dos episódios mais importantes da história de Santa Catarina e do país: a Tomada de Laguna e a proclamação da República Juliana, em 1839. Por meio de contas no Twitter dos principais envolvidos e de uma página no Facebook com os detalhes da saga, os internautas poderão acompanhar dia a dia, pelos próximos meses, os acontecimentos tais quais eles ocorreram, há exatos 172 anos. As datas e horários serão respeitados sempre que houver suficiente embasamento histórico, de maneira a montar uma narrativa "em tempo real".



O perfil de Ana Maria de Jesus Ribeiro mudará no meio da saga: pouco depois da proclamação da República, Aninha do Bentão (como era conhecida em Laguna em homenagem ao seu truculento pai) conhece o sedutor italiano Giuseppe e foge com ele para virar a mulher catarinense mais conhecida do mundo: Anita Garibaldi.



Direto do Rio Grande do Sul, tuitarão os farrapos Bento Gonçalves e o general Antônio Netto. Os diálogos são baseados em cartas trocadas em 1839 entre os farrapos que ficaram e os que vieram a Santa Catarina, além de declarações publicadas no jornal farroupilha O Povo.



As notícias da época serão tuitadas por um perfil central da Imprensa de 1839 (@imprensa1839), com matérias tanto do O Povo quanto dos legalistas Jornal do Comércio e O Imperialista. O perfil do Diário Catharinense (com "h", como era escrito no século retrasado) tuitará as manchetes do dia, com imagens feitas pela equipe de ilustradores do DC.



Ao lado de Giuseppe, seguirão rumo a Laguna o coronel David Canabarro e o marujo italiano Luigi Carniglia. Trocarão impressões ao longo da expedição, o primeiro como o comandante oficial da tropa, e o segundo como amigo pessoal e íntimo de Garibaldi.



Do lado legalista, dois personagens desconhecidos, porém importantes, tuitarão durante a Tomada de Laguna: o presidente da província de Santa Catarina, João Carlos Pardal, e o comandante das tropas imperiais em Laguna, Vicente Paulo de Oliveira Villas-Boas.



Base histórica



Para reconstituir a história que marcou Santa Catarina, o Diário Catarinense pesquisou fundo documentos, cartas trocadas, ofícios expedidos, jornais e livros de memórias. Muitos acontecimentos são esperados ao longo dos próximos cinco meses, além da Tomada de Laguna, que acontece no dia 22 de julho: o transporte de dois grandes barcos por terra no Rio Grande do Sul, o naufrágio de um dos barcos em Jaguaruna, a proclamação da República Juliana, a retomada de Laguna pelos legalistas e o dia que Ana vira Anita Garibaldi.