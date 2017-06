01/06/2011 | 11h51

Criciúma fará homenagem ao elenco campeão da Copa do Brasil de 1991

Ex-jogadores receberão placa antes da partida deste sábado

Veteranos da Copa do Brasil de 1991 em Foto: Divulgação, assessoria de imprensa Criciúma E.C. /

Responsáveis pela maior conquista de um time catarinense no futebol nacional, os campeões da Copa do Brasil de 1991 com o Criciúma serão homenageados pelo clube do Sul do estado.



Nesta quinta-feira, dia 2, completarão-se 20 anos do jogo contra o Grêmio no Heriberto Hülse, que terminou em 0 a 0 e deu ao Tigre o troféu da Copa e a vaga na Libertadores da América de 1992.



A homenagem aos jogadores do elenco de 1991 será feita antes da partida diante do Náutico, às 16h20min do próximo sábado, dia 4, no Heriberto Hülse. Os ex-atletas receberão uma placa comemorativa e serão saudados pela torcida no gramado do estádio.