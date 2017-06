De férias, ex-jogador do Avaí aproveita para visitar a Ressacada

01/06/2011 | 18h20

De férias, o meia André Moritz esteve na Ressacada nesta quarta-feira, dia 1, para rever os amigos e bater um papo especial com a garotada do time sub-15 do Avaí. A convite do treinador Mesquita, que foi o seu técnico no início da carreira, André contou aos jovens talentos um pouco sobre a sua trajetória no futebol.



— É muito importante esse encontro até para dar um ânimo a mais para os jovens. Eu também tive dificuldades e obstáculos na carreira até chegar onde estou. O importante é acreditar — ressalta Moritz.



André Moritz tem 24 anos e nasceu em Florianópolis. A carreira do jogador começou na equipe de futebol de salão da Astel. Depois, aos 15 anos, trocou a quadra pelos gramados, ingressando na categoria juvenil do Avaí. Ainda no juvenil, transferiu-se para o Internacional, onde se profissionalizou. Em 2006, foi para o Fluminense. No Tricolor Carioca foi campeão da Copa do Brasil em 2007. No mesmo ano, foi para o futebol da Turquia. Atualmente, defende as cores do Kayserispor, que ficou em sexto lugar na última temporada do Campeonato Turco.