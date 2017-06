Frio dá uma trégua e quarta-feira amanhece com temperaturas positivas em Santa Catarina

01/06/2011 | 07h43

Navegue pelo site das Estações Meteorológicas:





A quarta-feira amanheceu com temperaturas baixas, mas diferente dos últimos dias, elas foram positivas. Reflexo da maior nebulosidade desta noite, que impede a queda brusca de temperatura.No decorrer do dia, o tempo segue estável com predomínio do sol. Com isso, as temperaturas ficam mais elevadas, podendo chegar a 24ºC na Grande Florianópolis e no Litoral Norte. No Meio Oeste, a máxima deve ser de 15ºC, enquanto no Planalto Sul não deve passar dos 22ºC.A quinta-feira amanhece com nevoeiros isolados e no decorrer do dia deve haver uma maior presença de nuvens na maioria das regiões.