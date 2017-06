Governo de Santa Catarina vai apresentar nova proposta aos professores nesta quinta-feira

01/06/2011 | 18h47

Uma reunião de negociação entre representantes dos professores da rede estadual de Santa Catarina e o governador Raimundo Colombo foi marcada para esta quinta-feira. O encontro será no Centro Administrativo do Governo do Estado em Florianópolis.Na tarde desta quarta-feira, uma comissão formada por professores e membros do Sindicato dos Trabalhadores em Educação (Sinte) foi até o Centro Administrativo para sugerir uma nova negociação.A comissão foi recebida pelo secretário da Casa Civil, Antônio Ceron, que depois de falar com o governador, que está Brasília, confirmou a reunião e anunciou que uma nova proposta será apresentada. Na Capital Federal, Colombo participou de audiência com o ministro da Educação, Fernando Haddad, com quemMesmo que agrade a categoria, a proposta do governo não acaba de imediato com a. De acordo com o secretário de assuntos jurídicos do Sinte, Aldoir José Kraemer, a proposta será levada para assembleias regionais e depois será votada em umaO horário da reunião será definido na manhã desta quinta-feira.Os professores frisam que só aceitarão uma proposta em que o pagamento do Piso Nacional da Categoria, de R$ 1.187,97 , seja pago como salário inicial, com os abonos e benefícios já conquistados adicionados ao valor.. Esta possibilidade foi descartada pela categoria.