Mais de 650 projetos foram inscritos no CowParade Santa Catarina

01/06/2011 | 22h45

A CowParade, exposição de vacas que já percorreu diversas cidades do mundo e neste ano, recebeu 658 projetos. A divulgação dos escolhidos será na primeira quinzena de junho.Artistas amadores e profissionais de 40 cidades do Estado, e das capitais Porto Alegre, Curitiba e São Paulo, se inscreveram para o evento. Brasileiros residentes na Itália e na França também mandaram projetos.Na exposição não existem regras de estilo, nem técnicas artísticas específicas. As vacas podem ser pintadas, vestidas e estilizadas de acordo com a criatividade do artista. É possível escolher até a pose da vaca: de pé, pastando ou repousando.Considerada a maior exposição de arte ao ar livre do mundo, a CowParade, vai acontecer nas cidades de Balneário Camboriú, Criciúma, Joinville, Florianópolis, Chapecó, Lages e Blumenau.. As vaquinhas devem ser distribuídas nas cidades que vão sediar as exposições entre entre novembro de 2011 e janeiro de 2012.O evento tem organização da Labbo e promoção do Diário Catarinense. Para saber mais sobre o evento, acesse o site da