Meia Cléverson, da Chapecoense, está próximo de fechar com o Avaí

01/06/2011 | 17h36

O meia Cléverson, um dos destaques da Chapecoense na conquista do título Catarinense, está muito próximo do Avaí. As negociações foram confirmadas pelo meia e pelo diretor de futebol do Verdão, Cadu Gaúcho.O salário entre o Avaí e o jogador já teriam sido acertados.



— Não temos como segurar — disse Cadu Gaúcho.



A proposta do Avaí seria mais que o dobro do que o jogador ganharia no clube do Oeste. Além de trocar uma Série C pela Série A do Campeonato Brasileiro.



O empréstimo de Cléverson, que veio do Noroeste, termina em 30 de junho. Havia um pré-contrato de prorrogação até o ano que vem. Mas, como a proposta do Avaí é muito boa, o jogador deve ir mesmo para a Ressacada. A Chapecoense vai tentar uma compensação financeira para libera-lo antes.



Nesta quarta-feira o jogador deve viajar para Chapecó. Ele curtia férias em Cachoeira do Sul-RS, onde tem uma fazenda.