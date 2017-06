Neco Padaratz e Miguel Pupo avançam no SuperSurf Internacional em Imbituba

01/06/2011 | 13h56

A primeira fase foi encerrada e restam 48 surfistas competindo no Supersurf International Prime na Praia da Vila, em Imbituba. Nas baterias realizadas na manhã desta quarta-feira, com ondas de cerca de um metro de altura, foram definidos os surfistas que seguem na competição.



Um deles é o catarinense Neco Padaratz, que tirou uma nota 8,70, a mais alta do dia até o momento. Ainda assim Padaratz avançou em 2º lugar na bateria, ficando atrás do paulista Miguel Pupo. O também catarinense Marco Polo e o paulista Thiago Camarão foram eliminados nessa mesma bateria.



— O mar está difícil, mas me posicionei muito bem, aproveitei que a galera me deu a chance de ficar no pico para pegar as ondas e deu tudo certo — declarou Miguel Pupo.



As baterias da segunda fase, reunindo os 48 surfistas remanescentes da etapa, começam a ser disputadas às 7h desta quinta-feira em Imbituba.



Baterias da segunda fase



1ª — Jadson André (BRA), Raoni Monteiro (BRA), Jessé Mendes (BRA), Nic Muscroft (AUS)

2ª — Adam Robertson (AUS), Mason Ho (HAV), Yuri Sodré (BRA), Rodrigo Dornelles (BRA)

3ª — Julian Wilson (AUS), Ben Dunn (AUS), Aritz Aranburu (ESP), Bernardo Pigmeu (BRA)

4ª — Travis Logie (AFR), Tom Whitaker (AUS), Hizunomê Bettero (BRA), João Abreu (BRA)

5ª — Nathan Yeomans (EUA), Wiggolly Dantas (BRA), Ricardo Santos (BRA), Flavio Nakagima (BRA)

6ª — Gabe Kling (EUA), Granger Larsen (HAV), Lincoln Taylor (AUS), Paulo Moura (BRA)

7ª — Damien Hobgood (EUA), Nat Young (EUA), Royden Bryson (AFR), Leandro Bastos (BRA)

8ª — Yadin Nicol (AUS), Austin Ware (EUA), Maxime Huscenot (FRA), Kiron Jabour (HAV)

9ª — Patrick Gudauskas (EUA), Gabriel Medina (BRA), Dylan Graves (PRI), Luel Felipe (BRA)

10ª — Leonardo Neves (BRA), Tomas Hermes (BRA), Gustavo Fernandes (BRA), Shaun Cansdell

11ª — Miguel Pupo (BRA), Jeronimo Vargas (BRA), Jay Quinn (NZL), Billy Stairmand (NZL)

12ª — Cory Lopez (EUA), Neco Padaratz (BRA), Richard Christie (NZL), Tânio Barreto (BRA)