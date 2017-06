01/06/2011 | 11h53

A modelo e assistente de palco do programa Pânico na TV, Nicole Bahls atropelou na madrugada desta quarta-feira um turista italiano no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro. Segundo informações do site, o acidente ocorreu em uma esquina, quando o homem abria a porta de um táxi.O italiano sofreu ferimentos leves e foi encaminhado ao Hospital Miguel Couto. Segundo o Corpo de Bombeiros, Nicole prestou socorro ao italiano e foi à Delegacia de Polícia para registrar a ocorrência.