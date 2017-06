01/06/2011 | 13h56

Resumo do Jornal Hoje - Rede Globo

— Policial militar que ficou paraplégico volta a movimentar as pernas após tratamento inédito com células-tronco em Salvador.



— Greve dos metroviários prejudica trânsito em São Paulo. No ABC Paulista, paralisação é dos motoristas e cobradores de ônibus.



— Homem foi à igreja como padrinho, mas acabou casando em cerimônia surpresa realizada por sua companheira.



— Prefeitos das maiores cidades do mundo estão em São Paulo para discutir questões ambientais.



— Pesquisadores falam sobre efeito nocivo de gases poluentes em dias de nevoeiro.



— Aeroportos de Guarulhos e Congonhas fecharam devido ao nevoeiro em São Paulo.



— Racionamento de água aumenta para 15 horas em Bagé, no Rio Grande do Sul.



— Senado aprovou realização de plebiscito para criação do Estado de Tapajós.



— Ex-BBB André Caubói foi morto com tiro na nuca no interior de São Paulo.



— Governo tenta invalidar convocação da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados para que Palocci dê explicações sobre aumento patrimonial.



— Jornal Hoje ensina como fazer chocolate quente e fondues menos calóricos.



— Reportagem dá dicas de como fazer um penteado retrô, no estilo dos anos 40.



— Tropa de Elite 2 foi destaque no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro com nove prêmios.



— Conselho Monetário Nacional determinou que notas manchadas com tinta do sistema de segurança de caixas eletrônicos não têm validade no comércio.



— Cinco policiais civis foram presos por suspeita de corrupção no Rio de Janeiro.