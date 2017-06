01/06/2011 | 11h47

O técnico da Seleção Brasileira Sub-20 e coordenador geral das divisões de base da CBF Ney Franco visita, nesta quinta-feira, dia 2, o Figueirense no CFT do Cambirela, em Palhoça. O convite foi feito pelo coordenador das categorias de base do clube, Bruno Costa, que também esteve à frente das divisões de base da seleção brasileira por seis anos.



O treinador chega às 14h para observar os atletas em dois amistosos das equipes juvenil e júnior do alvinegro contra a equipe do Paraná Clube.