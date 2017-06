Zagueiro do Werder Bremen faz fisioterapia no Figueirense

01/06/2011 | 20h43

O zagueiro Naldo, que atualmente defende o Werder Bremen, da Alemanha, está fazendo fisioterapia no Figueirense. O atleta passou por uma cirurgia no joelho direito em janeiro deste ano e não atuou em nenhum jogo na temporada.



A recuperação de Naldo é acompanhada por um fisioterapeuta particular e pelo profissional do Figueira, Marcos Kimura. O atleta está fazendo um trabalho de fortalecimento, que deve ser finalizado na Alemanha.



— Ele está fazendo este acompanhamento aqui com a gente, deve começar o condicionamento físico aqui no CFT e depois continuar a recuperação no seu clube — comentou Kimura.



Naldo elogiou a estrutura e o tratamento do CFT.



— Comecei a recuperação aqui esta semana, o meu empresário já conhecia a estrutura do Figueirense e me indicou. Está sendo muito bom poder estar realizando a recuperação aqui , estou sendo muito bem tratado — disse.



Naldo que fixou residência em Florianópolis há seis anos, revelou a vontade de defender um clube no futebol brasileiro.



— Eu tenho pensado muito nisso, quem sabe no meu último ano de carreira eu defenda um time aqui no Brasil, quem sabe o Figueirense — comentou. O jogador retorna para Alemanha no dia 26 de junho para reapresentação no clube alemão.